Il Palermo conferma Castagnini nel ruolo di direttore sportivo

ROMA, 25 GIU - Renzo Castagnini è stato confermato nella carica di ds del Palermo, squadra neopromossa in Serie B. "Il Palermo comunica che Renzo Castagnini sarà il direttore sportivo della prima squadra anche per la stagione 2022/23 - si legge, in una nota del club rosanero, pubblicata sul sito ufficiale -. Al termine del triennio sportivo, con due promozioni in tre stagioni, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al direttore, con l'augurio di continuare il percorso di valore dimostrato negli ultimi anni, verso nuovi e sempre più esaltanti successi. A Renzo, un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in Serie B da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Adesso si attende anche la conferma ufficiale dell'allenatore Silvio Baldini.

