Il Palermo crolla nella ripresa, tris della Ternana

La Ternana di Lucarelli cala il tris e vince la quarta partita consecutiva, consolidandosi nei piani alti della classifica. Per il Palermo, terzo k.o. di fila e a Terni, con la squadra di Eugenio Corini non riesce mai a rendersi pericolosa. Partita sempre in mano ai padroni di casa che dopo un primo tempo di studio trovano la via del gol nella ripresa. Al 12' cross d’esterno di Palumbo (5 assist in campionato) e rovesciata vincente di Partipilo. Al 32' è Palumbo a mettersi in solitaria e a battere Pigliacelli con una bordata dai 25 metri. Nel finale, al 46' Moro si toglie la gioia di segnare la prima rete in rossoverde.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli 6; Mantovani 6.5, Sorensen 7, Capuano 6 (34' pt Diakitè 6), Corrado 6.5 (35' st Moro sv); Cassata 6.5 (19' st Defendi 6), Di Tacchio 7, Coulibaly 6.5; Partipilo 7, Palumbo 8 (35' st Celli sv); Donnarumma 6 (35' st Pettinari sv). In panchina: Krapikas, Capanni, Proietti, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Martella. Allenatore: Lucarelli 7.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5; Mateju 5.5, Nedelcearu 5, Marconi 5, Sala 5.5 (34' pt Buttaro 5); Segre 5.5 (34' st Floriano sv), Stulac 5.5, Saric 6 (23' st Broh 5); Elia 5 (23' st Valente 5), Brunori 4.5, Di Mariano 5 (34' st Vido sv). In panchina: Massolo, Gomes, Damiani, Soleri, Devetak, Bettella, Lancini. Allenatore: Corini 5. ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.

RETI: 12' st Partipilo, 32' st Palumbo, 46' st Moro.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori: 6.617, di cui 356 ospiti. Ammoniti: Segre, Cassata, Broh, Moro, Marconi. Angoli: 7-2. Recupero: 3'; 4'.

