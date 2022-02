Il Palermo pareggia nel finale a Campobasso ma recrimina per un gol "fantasma"

Finisce in parità Campobasso-Palermo, partita valida per la venticinquesima giornata del girone C del campionato di serie C. A passare in vantaggio per primo il Palermo con il gol di Brunori al 17' del primo tempo; un minuto dopo arriva il gol del pari per i padroni di casa firmato da Emmausso.

In avvio di secondo tempo, al 9', il Palermo recrimina per un gol fantasma: Silipo su punizione trova la respinta del portiere, ribatte Odjer di testa e il portiere del Campobasso Zamarion blocca il pallone sulla linea. Per l’assistente il pallone è entrato, per l’arbitro no e alla fine prevale la sua decisione.

È il Campobasso a trovare il gol del vantaggio con Pace al 24', prima del gol del definitivo pareggio di Brunori, al decimo gol stagionale, al 41'.

