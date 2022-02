Il Palermo torna al successo: 3 a 1 alla Juve Stabia

Torna alla vittoria il Palermo di Silvio Baldini che batte la Juve Stabia 3-1 al «Barbera». A decidere la partita la doppietta di Brunori, al 7' del primo tempo e al 4' del secondo, e il gol di Giron al 25' del primo tempo. Al 48' del secondo tempo gol della bandiera di Evacuo per la Juve Stabia su calcio di rigore.

Partita mai in discussione nonostante i padroni di casa abbiano giocato in dieci uomini per un’ora per l’espulsione dello stesso Giron al 34' del primo tempo per somma di ammonizioni. In classifica il Palermo resta al sesto posto, ma stacca di tre punti la Turris battuta in trasferta dal Latina 3-1, e ne recupera due sul Monopoli che ha pareggiato 0-0 in casa contro la capolista Bari. Martedì si torna in campo per il turno infrasettimanale con i rosanero che saranno di scena a Foggia: calcio d’inizio alle 18.

