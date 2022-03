Il Palermo torna al successo: ad Avellino vince 2-1

Torna al successo in trasferta dopo sette partite di digiuno il Palermo di Silvio Baldini che espugna il «Partenio - Lombardi» di Avellino e vince 2-1. In Campania a decidere la partita sono state le reti di Brunori e Valente che hanno ribaltato la situazione dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Matera. A proposito di Brunori, l'italo brasiliano con il gol di oggi è andato a segno per otto partite di fila diventando l’unico giocatore della storia del Palermo ad esserci riuscito. Quella di oggi per Brunori, autore anche dell’assist per il gol vittoria di Valente, è la diciassettesima rete in campionato e lo lancia all’inseguimento del capocannoniere del torneo Luca Moro primo con ventuno gol. In classifica il Palermo recupera tre punti proprio all’Avellino e si porta a una sola lunghezza dal quarto posto occupato dagli irpini e a due punti dal terzo della Virtus Francavilla. Mercoledì alle 15 i rosanero saranno di scena al «Barbera" contro la Fidelis Andria.



