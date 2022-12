Il Qatar non rinnova contratto al ct Sanchez

ROMA, 30 DIC - La federcalcio del Qatar ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con il ct della nazionale, lo spagnolo Felix Sanchez, il cui contratto scadrà domani e non sarà rinnovato. Il tecnico lavora nell'Emirato dal 2006 e nel 2017 è stato nominato allenatore della nazionale, portandola due anni dopo alla conquista della Coppa d'Asia e creando grandi aspettative per i Mondiali di casa. L'eliminazione immediata, ma soprattutto le tre sconfitte su tre partite del girone, gli è costata il posto. Sanchez, conscio che non sarebbe stato confermato, aveva sottolineato alla fine del torneo che la sua squadra non aveva come obiettivo un posto nella fase a eliminazione diretta, ricordando che in un piccolo Paese con soli seimila calciatori registrati la qualificazione agli ottavi non era probabile. "Volevamo solo vedere cosa potevamo fare - ha spiegato -. Siamo riusciti a giocare due buone partite contro Senegal e Olanda mentre la prima, con l'Ecuador, non era al nostro livello". Sanchez aveva avuto modo di preparare i Mondiali con lunghi mesi di lavoro a porte chiuse e qualche amichevole, un programma costoso che nell'Emirato si sperava portasse a dei risultati più soddisfacenti da parte della nazionale ospitante.

