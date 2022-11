Il Real Madrid ha messo gli occhi su Osimhen e Leao

ROMA, 10 NOV - Il Real Madrid ha da tempo spostato l'attenzione su almeno un paio di top player che militano in squadre di vertice del campionato di Serie A. Ne è sicuro il quotidiano Sport, secondo cui Carlo Ancelotti ha presentato una lista di giocatori assai graditi per il futuro a breve termine e per provare ad arricchire la già vasta bacheca della 'Casa Real'. I due nomi in cima alla lista sono quelli del nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, e del portoghese del Milan, Rafael Leao. Osimhen potrebbe rappresentare l'alternativa al non più 'verde' Karim Benzema, Leao può affiancarlo e, secondo il quotidiano spagnolo, è meno impossibile da raggiungere, dal momento che non ha ancora raggiunto l'accordo con il club campione d'Italia per il rinnovo del contratto.

