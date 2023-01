Il treno del Catania, la stazione di Licata e la destinazione serie C

Torna, dopo cinque mesi d'attesa per un infortunio che doveva essere smaltito in un lasso di tempo lungo, il centravanti Gianluca Litteri. Ferraro, tecnico del Catania, l'ha convocato per la sfida contro il Licata (si gioca al Massimino, domenica, alle 14,30) ma ha già chiarito: «Il suo è un recupero graduale, non dobbiamo avere fretta. Ma sarà il nostro... super acquisto del mercato di gennaio».

Tra le novità anche la punta De Respinis arrivato qualche giorno addietro. Nella lista dei 22 non sono stati inseriti Bollati, Buffa, Alessandro Russotto, Scognamiglio, Lubishtani, Jefferson, Bani e Sarno. Quasi tutti acciaccati o reduci da malanni, e anche qualche scelta tecnica dettata dall'abbondanza e dal mercato in uscita. Bani, per esempio, pare possa andare via per giocare di più. Ci sarà pure l’attaccante della Juniores, Privitera.

In casa Licata il tecnico Pippetto Romano - ex giocatore rossazzurro - ha catechizzato i suoi uomini senza dare un peso eccessivamente pesante al confronto: «Giocheremo al meglio, questo è certo, ma in caso di sconfitta non faremmo drammi. Affrontiamo la corazzata del campionato, dotata di elementi di categoria superiore».

Romano recupera Frisenna a centroampo, proprio l'altro ex di turno potrebbe andare in campo dall'inizio.

ECCO I CONVOCATI DEL CATANIA CON I NUMERI DI MAGLIA

PORTIERI:1 Bethers, 22 Groaz

DIFENSORI:2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 21 Pedicone, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI:8 Di Grazia, 10 Lodi, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale

ATTACCANTI:7 An. Russotto, 9 Litteri, 11 Forchignone, 15 Privitera, 17 De Luca, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 99 Sarao

