Il cameraman si sofferma sul "fondoschiena" della climber, le scuse delle Federazione internazionale

La Federazione internazionale dell’arrampicata sportiva (Ifsc) in una nota «si scusa profondamente con Johanna Farber, climber austriaca, con tutte le atlete e la comunità dell’arrampicata sportiva per le immagini che sono state trasmesse» durante i campionati del mondo di Mosca 2021. Il riferimento, riportano diversi media, è a un replay ravvicinato del fondoschiena della scalatrice 23enne trasmesso la scorsa settimana durante la semifinale femminile boulder.

Pubblicità

Per questo la federazione internazionale «condanna l'oggettivazione del corpo umano e agirà immediatamente affinché si fermi e protegga gli atleti. Dopo l’incontro con i rappresentanti della squadra austriaca, il presidente dell’Ifsc Marco Scolaris ha rilasciato questo commento: 'Quante volte le cose dovranno essere fatte male, prima di imparare a farle bene?'». L’evento sportivo è trasmesso in diretta streaming su Youtube con decine di migliaia di spettatori sintonizzati.

Si tratta del secondo fatto di questo tipo, durante la stagione, ai danni di Johanna Farber: in occasione della Coppa del Mondo Ifsc di Innsbruck a giugno l’emittente austriaca Orf si era scusata pubblicamente per aver trasmesso immagini inappropriate della scalatrice. L’atleta all’epoca aveva detto sui social media di essere rimasta imbarazzata, invitando le persone a «smettere di sessualizzare le donne nello sport e iniziare ad apprezzare le loro prestazioni».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA