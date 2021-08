Il Catania annuncia l'acquisto di Leon Sipos, centravanti classe 2000

Pubblicità

Stamane il Catania annuncerà un nuovo centravanti. Ieri erano circolate le voci dell'arrivo del nazionale under 20 croato Roko Baturina, ma nella notte il club rossazzurro ha virato su Leon Sipos, altro classe 2000, che ha giocato nello Spartaks Jurmala in Lettonia e nell'Istra in Croazia. La punta centrale, che è già in città, conta anche cinque presenze nella rappresentativa croata under 19.

Ma le operazioni di rafforzamento del club rossazzurro, dopo la partenza di Sarao, che ha rescisso il contratto e sta per firmare con il Gubbio, non si fermeranno qui. Negli ultimi giorni di mercato, il direttore dell'area sportiva, Maurizio Pellegrino cercherà di agganciare un altro centravanti più esperto. A proposito di numeri 9, il Catania aspetta il 23 agosto per conoscere gli esiti di alcune visite a cui si è sotto posto Estrella, rientrato a Genova. Ottenuto il responso, deciderà se e come muoversi ancora sul mercato.

