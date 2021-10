Il Catania con molte assenze verso la cruciale trasferta col Picerno

Assenze pesanti, in casa rossazzurra, in vista della gara in casa del Picerno, posticipo del lunedì. Il sesto turno sarà cruciale per i rossazzurri che sono chiamati a fare punti dopo il ko rovinoso al Massimino con la Turris e il pari di Catanzaro che è stato condizionato da decisione arbitrali gravissime ed errate.

In panchina, novità che salta subito all'occhio, non ci sarà Baldini, squalificato. Al suo posto andrà Luciano Mularoni che dovrà fare a meno in attacco dello squalificato Russini, degli infortunati Bianco e Ceccarelli. Ma gli imprevisti riguardano altri calciatori. Grave l'assenza di Zanchi tra i difensori, così come quella del jolly Albertini, influenzato. Assenti anche Stancampiano tra i portieri, Frisenna a centrocampo.

Ecco l'elenco dei 21 convocati con i numeri di maglia.

PORTIERI 32 Francesco Borriello22 Giorgio Coriolano 1 Andrea Sala

DIFENSORI 26 Luca Calapai3 Claiton Dos Santos Machado6 Luca Ercolani18 Juan Cruz Monteagudo2 Salvatore Simone Pino19 Giovanni Pinto21 Paolo Ropolo

CENTROCAMPISTI 10 Kevin Biondi23 Riccardo Cataldi15 Jean Freddi Pascal Greco13 Mariano Julio Izco4 Luis Alberto Maldonado Morocho5 Alessandro Provenzano8 Giacomo Rosaia

ATTACCANTI 24 Luca Moro14 Antonio Piccolo7 Andrea Russotto25 Leon Sipos.

