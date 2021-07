Il Catania si blinda tra i pali e acquista il terzo portiere di questa sessione di mercato

Andrea Sala, classe 1993, è il terzo acquisto del Catania. Tutti portieri, fino a oggi, alla corte di Baldini. Quanto meno il reparto ora è al completo. Sala è arrivato in serata in città dopo aver firmato per un anno l’accordo con il club rossazzurri: “Ho grande entusiasmo – ha dichiarato – e approdo in una città che ha scritto la storia recente del calcio. Le gare della Serie A le ho viste spesso in tv, poi a Rimini ho conosciuto Adrian Ricchiuti, ex calciatore rossazzurro che ci ha raccontato alcune delle vittorie importanti collezionate nell’epoca vissuta nella massima serie”.

Sala è cresciuto nella Pro Patria, con l’Inter ha vinto anche uno scudetto Primavera: “Ci allenava Stramaccioni, poi è subentrato Bernazzani perchè il tecnico fu chiamato in prima squadra”. Quattro anni a Terni “molto formativi sotto ogni punto di vista”, poi un lungo girovagare per l’Italia fino al contatto con Catania. Nelle prossime ore il portiere sarà sottoposto alle visite e martedì dovrebbe allenarsi con i compagni al Village.

