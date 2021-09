Il Palermo si è inceppato, il Monterosi strappa un pari

Il Monterosi Tuscia ha imposto il pareggi ad un Palermo che ha il braccino corto e che non sa più vincere. I rosanero avanti con Brumori a metà primo tempo sembravano avere la strada spianata verso il successo e invece la matricola della Tuscia è riuscita a pareggiare con Cancellieri a inizio ripresa e poi a tenere bene in difesa davanti agli attacchi disordinati del Palermo. Poche le occasioni nitide per la squadra di Filippi. Troppo poco per una squadra che ha ambizioni di alta classifica e che vede il Bari e le pugliesi allontanarsi.

