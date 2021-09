Nella quarta giornata del girone C del campionato di Serie C, al "Barbera" il Palermo non riesce a portare a casa i tre punti e impatta per 0-0 con un Catanzaro abile a imbrigliare la formazione di Filippi.

Pubblicità

I rosanero hanno anche fallito un calcio di rigore: palo di Brunori dagli 11 metri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA