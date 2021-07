Il sogno dell'acese Daniele Garozzo finisce in finale: è argento nel fioretto

Il sogno di Daniele Garozzo si infrange su Ka Long Cheung, atleta di Hong Kong che nella finale per l’oro lo ha battuto per 15 a 11. Lo schermidore acese, campione olimpico uscente, è stato anche in parte penalizzato da un problema alla coscia destra. «Fa molto male. Il mio avversario ha tirato meglio di me, c'è poco da dire. Ho lasciato troppo il centro pedana ma non avevo le gambe per difendere tutta la pedana, mentre lui stava benissimo» ha detto ai microfoni Rai Daniele Garozzo - Oggi è stata una giornata molto stressante e impegnativa».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA