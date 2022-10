In azzurro la siracusana Ginevra Coppa

Si veste ancora d'azzurro la siracusana Ginevra Coppa. Dopo gli European Girls all'Oddur Golf Club di Reykjavik in Islanda, la formidabile golfista aretusea, in gara per il Royal Park di Torino, da oggi a sabato difenderà in Canada i colori dell'Italia al World Junior Girls Championship, il campionato del mondo a squadre della categoria, con classifica per team e individuale.

Ginevra Coppa sul percorso dell’Angus Glen Golf Club, a Markham, in Canada, sarà affiancata dalla compagna di team Francesca Fiorellini e da Diana Maria Casartelli.

Le azzurre hanno vinto la gara nel 2018 con Caterina Don, Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio e sono salite sul podio anche nel 2019, con il bronzo vinto da Carolina Melgrati, Alessia Nobilio e Benedetta Moresco, quando si è imposta la Corea del Sud che non tornerà a difendere il titolo. Nell’individuale i due secondi posti (2017 e 2018) e il terzo (2019) di Alessia Nobilio e il terzo di Caterina Don (2016).

Da oggi a sabato in gara golfiste di ben 17 Nazioni e ben 18 team al via, perché il Canada potrà schierarne due. Insieme alle padrone di casa e all’Italia anche le rappresentative di Austria, Belgio, Taipei, Colombia, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Messico, Spagna, Svezia, Svizzera e Galles.

L’Italia proverà a salire sul podio per la terza volta consecutiva in un contesto in cui saranno da seguire anche Svezia, Spagna, Taipei, Francia, Danimarca e Messico. Il torneo si svolge sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno, e per la graduatoria dei team si prenderanno in considerazione i due migliori score su tre in ciascun round. Il terzetto azzurro sarà accompagnato in Canada dall'allenatore Alex Senoner.

