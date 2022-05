In Francia sicuri, Mbappé resta al PSG

PARIGI, 21 MAG - Per gran perte dei media francesi, l'accordo di Kylian Mbappé con il Paris Saint-Germain è stato raggiunto e il campione della nazionale e della squadra parigina non andrà al Real Madrid nonostante un accordo verbale con gli spagnoli. Secondo Le Parisien si tratta di un "accordo triennale". Per BFM, la firma di Mbappé dovrebbe "comportare importanti cambiamenti nell'organigramma del PSG". L'annuncio ufficiale del giocatore rimane previsto per domani.

