In Qatar 28 squadre su 32 si allenano con Technogym

ROMA, 18 NOV - In Qatar i giocatori di 28 nazionali su 32 avranno a disposizione le attrezzature Technogym più innovative per la loro preparazione atletica durante i Mondiali di calcio, al via domenica. Technogym, azienda leader nel settore del fitness e del wellness, è fornitore ufficiale delle ultime 8 Olimpiadi e riconosciuta come il brand di riferimento per l'allenamento dei campioni dello sport di tutto il mondo. A partire dalla storica collaborazione che vede Technogym da oltre 10 anni al fianco della nazionale brasiliana, alla più recente collaborazione con l'Uruguay, in Qatar i prodotti e le soluzioni digitali saranno presenti anche nelle sedi dei ritiri di Francia, Germania, Olanda, Spagna, Argentina, Inghilterra, Stati Uniti e molte altre squadre che avranno a disposizione una soluzione completa per l'allenamento. La condizione atletica è requisito essenziale in un evento di breve durata e ad alta intensità come la Coppa del Mondo. Le soluzioni di allenamento su misura messe a disposizione da Technogym per l'allenamento cardiovascolare, la forza, la flessibilità e la riabilitazione dei campioni comprendono'Skill line', la linea di attrezzature sviluppata per le esigenze specifiche dell'allenamento atletico che include il tapis roulant (Skillrun), la Skillbike, il vogatore Skillrow, e infine Skillmill, una soluzione unica per allenare velocità e potenza allo stesso tempo. La palestra su misura includerà anche le linee Excite e Selection, con le attrezzature per l'allenamento cardio e di resistenza

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA