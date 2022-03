Inchiesta Juve: riprese a Torino le audizioni dei calciatori

TORINO, 25 MAR - Sono riprese oggi in procura a Torino le audizioni dei calciatori della Juventus nell'ambito dell'inchiesta sui conti della società. Secondo indiscrezioni, gli atleti convocati oggi come persone informate dei fatti sono due. Si tratterebbe di Federico Bernardeschi e Alex Sandro. Questo filone di indagine si concentra sulla cosiddetta 'manovra stipendi', il differimento del pagamento di alcune mensilità preso per fronteggiare gli effetti della crisi economica.

