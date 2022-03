India Wells: Fognini, Musetti e Paolini al secondo turno

ROMA, 11 MAR - Esordi vincenti per i tennisti azzurri Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini sul cemento californiano di Indian Wells. Il 34enne ligure n.36 Atp si è imposto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 sul 36enne spagnolo Pablo Andujar (n.69). Al secondo turno Fognini troverà il 30enne georgiano Nikoloz Basilashvili, n.18 del ranking e del seeding. Il 20enne toscano n.56 al mondo ha battuto invece 6-3 7-5 il 28enne statunitense Marcos Giron (n.55). Il prossimo avversario di Musetti sarà l'altro americano Reilly Opelka, n.17 Atp e del tabellone. Unica azzurra nel main draw californiano, la 26enne toscana n.46 Wta ha superato 6-3 6-2 la 25enne britannica Katie Boulter, proveniente dalle qualificazioni. Prossimo scoglio per la Paolini sarà la 23enne bielorussa Aryna Sabalenka, n.3 del ranking mondiale e seconda favorita del torneo. Nel tabellone maschile ci sono altri tre azzurri, che entreranno direttamente al secondo turno come teste di serie: Matteo Berrettini (n.6), Jannik Sinner (n.10) e Lorenzo Sonego (n.21).

