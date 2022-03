Indian Wells: Berrettini eliminato, Sinner si ritira

ROMA, 16 MAR - Matteo Berrettini è stato eliminato dal torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale, battuto in tre set agli ottavi dal serbo Miomir Kecmanivic, che si è imposto in tre set per 6-3, 6-7, 6-4, in due ore e mezza di gioco. E' stato invece costretto al ritiro Jannik Sinner, per un attacco influenzale. L'altoatesino avrebbe dovuto affrontare per la prima volta in carriera l'australiano Nick Kyrgios, in gara grazie ad una wild card, che passa così ai quarti di finale senza giocare.

