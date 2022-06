ROMA, 22 GIU - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato in via cautelare dalla Federcalcio contro la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sull'applicazione dell'indice di liquidita' per le societa'. Lo apprende l'ANSA.

