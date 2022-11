Inghilterra: Southgate, Kane disponibile con gli Usa

ROMA, 24 NOV - Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, è pronto per giocare domani sera (alle ore 20 italiane) contro gli Usa per la gara valida per la seconda giornata del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022. Lo ha annunciato il ct inglese Gareth Southgate. L'attaccante del Tottenham si è infortunato alla caviglia all'inizio del secondo tempo della partita vinta lunedì per 6-2 contro l'Iran ed è stato poi sostituito. "Harry - ha detto Southgate - sta bene. Ha lavorato a parte, ma è pronto per giocare". Sono migliorate anche le condizioni del difensore del Manchester United Harry Maguire, anch'egli sostituito lunedì, dopo un colpo alla testa. E l'altro difensore Kyle Walker è disponibile a giocare contro gli Usa per quella che sarebbe la sua prima partita dall'operazione all'inguine a cui si è sottoposto nello scorso mese di ottobre. Nella prima giornata del gruppo B, gli Usa hanno pareggiato 1-1 contro il Galles che, sempre domani, alle ore 11 italiane, affronterà l'Iran.

