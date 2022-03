Insulti dagli spalti, ancora lacrime per Naomi Osaka

ROMA, 13 MAR - Insultata da una spettatrice, Naomi Osaka chiude in lacrime la sua partecipazione al torneo di Indian Wells. Per la tennista ex numero uno al mondo nuovo crollo emotivo dopo quello di sei mesi fa agli Us Open: stavolta nel match valido per l'accesso al terzo turno la Osaka è stata battuta dalla Veronika Kudermetova 6-0 6-4, dopo che in avvio di partita era stata insultata da una donna che dagli spalti le ha gridato 'Fai schifo'. L'episodio, che ha compromesso anche l'esito stesso del match, ha scosso la giocatrice che ha chiesto al giudice di sedia di cacciare la spettatrice e anche di poter parlare al microfono al pubblico. In lacrime e visibilmente provata la Osaka ha ricordato alla fine un episodio capitato sempre a Indian Wells alle sorelle Williams: "Prima di venire qui ho visto un video di quello che era successo a Venus e Serena e se non lo conoscete, dovreste guardarlo". Il riferimento è al 2001 quando Serena fu insultata dopo un dubbio infortunio che aveva portato al ritiro di Venus che in semifinale avrebbe dovuto affrontare la sorella. "Non ho sentito quello che la spettatrice le ha urlato - le parole della Kudermetova -. Ero concentrata sul mio servizio. Ma poi ho visto che Naomi ha iniziato a piangere". A settembre, dopo la sua prematura eliminazione al terzo turno degli US Open, di cui era campionessa in carica, contro la giovane canadese Leylah Fernandez, Osaka era scoppiata in lacrime in conferenza stampa. In precedenza si era ritirata durante il Roland-Garros, dopo aver rifiutato di rispondere alle domande dei media, rivelando di avere problemi di ansia. All'inizio dell'anno la giapponese, dopo un 2021 complicato sul piano psicologico, era tornata in gara in Australia con l'unico obiettivo di divertirsi. Ora un altro episodio che la ferisce

