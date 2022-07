Inter: 10-0 alla Fc Milanese in un allenamento congiunto

MILANO, 09 LUG - Prima sgambata per l'Inter di Simone Inzaghi, che ad Appiano Gentile ha battuto per 10-0 la Fc Milanese (appena promossa in eccellenza) in un allenamento congiunto andato in scena nel Suning Training Centre. Il primo tempo si è concluso sul 6-0 grazie alle reti di Correa, Lukaku, Lautaro (doppietta), Asllani e Fontanarosa, mentre nella ripresa sono andati in gol Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo. L'Inter scenderà in campo martedì 12 luglio per la prima amichevole contro gli svizzeri del Lugano.

