MILANO, 16 LUG - L'Inter pareggia in rimonta per 2-2 in amichevole contro il Monaco allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Dopo il doppio vantaggio dei francesi firmato da Golovin e Ben Yedder, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno rimontato grazie alle reti di Gagliardini ed Asllani. Lukaku e compagni torneranno in campo in amichevole contro il Lens il 23 luglio allo stadio Bollaert-Delelis.

