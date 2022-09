MILANO, 01 SET - Francesco Acerbi è pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. È infatti arrivato il via libera per la dirigenza nerazzurra per concludere l'operazione con la Lazio per il difensore biancoceleste classe 1988, in un affare in prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 3,5 milioni). Il tecnico interista Simone Inzaghi avrà così il vice-De Vrij nel ruolo di difensore centrale.

