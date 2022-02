Inter: Inzaghi, 40 tiri in porta ma non segniamo più

ROMA, 25 FEB - "Ci è mancato l'episodio. Nei primi venti minuti abbiamo concesso, poi abbiamo preso le misure all'avversario e nel secondo tempo per ciò che abbiamo creato avremmo meritato il gol. Ma in questo momento non ci girano, quindi dobbiamo fare di più: tra Sassuolo e Genoa abbiamo tirato 40 in porta ma non abbiamo fatto gol". Dai microfoni di Dazn il tecnico dell'Inter Simone analizza il momento della sua squadra, a secco di vittorie in campionato da quattro partite. Può essere un fattore la stanchezza di cui ha parlato Dzeko? "Può essercene un po' - risponde Inzaghi -, perché si accumulano partite, ritiri e viaggi ma fisicamente i miei li vedo bene, contro il Sassuolo è stata una delle partite in cui abbiamo corso di più ma probabilmente lo abbiamo fatto male. Si accumulano partite e stanchezze mentali, ma dobbiamo continuare: sono quattro partite che non vinciamo, ed eravamo abituati diversamente". "Oggi il campo non ci ha permesso molto di giocare, non era semplicissimo", conclude il tecnico dell'Inter.

