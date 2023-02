Inter: Inzaghi, abbiamo stradominato il derby

MILANO, 05 FEB - "Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo stradominato. Sono molto soddisfatto, adesso guardiamo avanti con fiducia. Vincere un derby in questo modo fa molto piacere, abbiamo fatto una gara che devo essere sincero è stato un piacere vedere la squadra in campo. Non ricordo un derby dominato in questo modo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria nel derby contro il Milano. "L'unica pecca è aver tenuto in bilico la gara fino alla fine, ma non dimentichiamo che martedì in Coppa Italia abbiamo speso tanto - ha aggiunto -. Potevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio, ma ho poco da dire ai ragazzi. Vincere due derby in 20 giorni penso non capiti sempre. Classifica? Non guardiamo né avanti né indietro, guardiamo a noi con fiducia".

