Inter; Inzaghi, grande partita di carattere

MILANO, 06 MAG - "Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grandissima gara, tranne i primi 20-25 minuti in cui abbiamo avuto troppa foga. Un gruppo esperto come il nostro non deve prendere quei due gol. Ma la squadra ha fatto una grande prova di carattere, non vuole mollare, siamo dentro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro l'Empoli. "Penso che sia una grandissima iniezione di fiducia. È dal 20 di agosto che questa squadra sta andando forte, abbiamo speso tanto, però siamo stati lucidi e attaccati alla gara - ha proseguito Inzaghi -. Quello che guardo io è la mia squadra e questa vittoria in rimonta che mi dà grande fiducia. Ora dobbiamo recuperare forze ed energie in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì che è importantissima per noi. Bisognerà essere bravi a recuperare. In queste ultime gare, la differenza la faranno le motivazioni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA