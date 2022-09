Inter: Inzaghi, grande vittoria da squadra

MILANO, 10 SET - "Una vittoria importantissima, voluta, da squadra. Contro un avversario forte che sappiamo essere difficile da affrontare, abbiamo sofferto tutti insieme. Una vittoria voluta dal gruppo, abbiamo combattuto dall'inizio alla fine ed è stata una partita molto importante da vincere". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria sul Torino. "Sono vittorie che danno autostima, ne abbiamo vinte 4 su 6 e perse 2, stiamo crescendo nei singoli e come squadra. Se non sei determinato e compatto gare come stasera non le vinci - ha aggiunto -. Volevo la vittoria, sappiamo che siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo di vincere sempre. Dopo il Bayern non era facile preparare la gara così. Vedere la squadra combattere, così solida, fa molto piacere all'allenatore. Portieri? Onana mi ha dimostrato di essere molto forte. Handanovic è il titolare, ho la fortuna di poterli alternare, di volta in volta sceglierò".

