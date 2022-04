Inter, Inzaghi: "Il derby ci ha dato tanta convinzione"

MILANO, 22 APR - "La partita di martedì ci ha dato tantissima convinzione. Abbiamo fatto ottima gara, faremo un'altra finale. È stata molto importante per le nostre convinzioni, che non si erano mai perse. In un momento abbiamo raccolto meno di quanto potevamo, ora siamo tutte lì e dobbiamo fare il finale di campionato nel migliore dei modi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. "Questa settimana con tre impegni è importantissima per noi, lo sappiamo. Arriveremo a giocare 52/53 partite, dovremo essere bravi. Ci aspettano sei finali da qui alla fine. Avremmo voluto giocare a Bologna quando si doveva, la pandemia non ce l'ha permesso e ora è nel finale di stagione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA