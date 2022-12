Inter: Inzaghi, Lukaku deluso ma deve stare sereno

MILANO, 06 DIC - "Lukaku? L'ho sentito, era deluso per l'eliminazione del Belgio perché è un Mondiale e perché tiene tanto alla sua Nazionale come all'Inter. Ha giocato 45 minuti, ha avuto tre occasioni, ci sono momenti così, tutti gli attaccanti li attraversano ma avendo le occasioni un attaccante deve stare sereno". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa in vista dell'amichevole di domani contro il Red Bull Salisburgo. "Romelu e Onana tra venerdì e sabato si aggregheranno con noi, chiaramente sono stati d'animo diversi però li ho sentiti tutti bene, anche fisicamente stanno tutti bene - ha aggiunto -. Per quanto riguarda Onana c'è stata un'incomprensione che ha pagato Onana ma l'ho sentito ed è tranquillo. È un ragazzo molto serio e positivo nel gruppo, venerdì sarà ad Appiano e ricomincerà a lavorare con noi".

