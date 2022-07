Inter: Inzaghi, nuovo attaccante? Io già soddisfatto

MILANO, 12 LUG - "Se aspetto un altro attaccante? Sono molto soddisfatto dell'attacco, abbiamo messo dentro Lukaku e sappiamo cosa ci darà. Vediamo cosa il mercato riserverà da qui alla fine negli altri settori". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sportitalia dopo la vittoria in amichevole contro il Lugano. "Siamo stati bravi, lavoriamo da soli quattro giorni e abbiamo organizzato una partita seria - ha aggiunto -. Si sono viste belle azioni, sono contento di quello che ho visto e ci prepariamo per arrivare nelle migliori condizioni al 13 agosto. Lukaku? Lui e Lautaro sono due campionissimi, si conoscono benissimo e gli piace giocare insieme, abbiamo visto anche Correa, Dzeko è tornato in anticipo. Abbiamo avuto il miglior attacco l'anno scorso, ora dobbiamo crescere sempre". "Il trequartista una soluzione che stiamo provando, il nostro sistema è un altro, ma abbiamo grandi attaccanti e posso anche cambiare assetto. Bremer? Ho un grandissimo rapporto coi dirigenti e sono sempre al lavoro, abbiamo una casella vacante in difesa e dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia che possa competere lì dietro", ha concluso Inzaghi.

