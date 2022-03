Inter: Inzaghi, raccolto meno di quanto meritato

MILANO, 18 MAR - "Senza dubbio in questo periodo c'è la sensazione di avere raccolto meno di quello che si sarebbe meritato ma c'è la voglia giusta. In questi giorni i ragazzi hanno lavorato molto bene, c'è tantissima voglia di tornare in campo e si dovrà farlo con grandissima intelligenza e lucidità". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro la Fiorentina. "Avere più giorni per preparare la partita sicuramente aiuta per lavorare su situazioni che non sono andate bene e sui dettagli ma è vero che siamo l'Inter. Siamo andati avanti in Champions League, siamo ancora in corsa in Coppa Italia quindi il desiderio è quello di giocare spesso perché vuol dire che siamo stati competitivi in tutto l'arco dell'annata.

