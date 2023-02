Inter: Inzaghi, servirà una grande partita contro l' Udinese

MILANO, 17 FEB - "Domani contro l'Udinese vogliamo soprattutto fare una grande partita e vincere davanti al nostro pubblico, questo viene prima del pensiero della rivincita. Sappiamo che sarà una partita tosta, contro una formazione di valore, molto forte sia fisicamente sia tecnicamente". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro l'Udinese. "A Genova la sorte non ci è stata amica, probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, ma la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto e ha provato a vincere la partita fino al 95'. Barella? Lui tiene tantissimo alla causa e ha una grandissima carica, ha sempre voglia di vincere. A volte questa carica lo fa innervosire, ma sappiamo tutti che tipo di ragazzo sia. Ho grandissima fiducia in lui come in tutti gli altri ragazzi".

