Inter; Inzaghi, spero che Lukaku torni prima della sosta

MILANO, 02 SET - "Le condizioni di Lukaku? La nostra speranza è di recuperarlo prima della sosta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan. "Ci vorrà del tempo, ma lo staff si sta attivando per mettercelo a disposizione il più presto possibile. Sappiamo che è una perdita importante per noi, ma tutte le squadre hanno degli infortuni e dobbiamo essere pronto a ogni evenienza", ha aggiunto.

