Inter: Lautaro, dimostrato che Milano è nerazzurra

MILANO, 05 FEB - "Queste partite sono come si vivono in Argentina. Sono contento perché ancora una volta giocando a calcio abbiamo dimostrato che Milano è nerazzurra". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Dazn dopo il successo contro il Milan. "Un Lautaro più affamato dopo il Mondiale? L'ho detto appena finito, vincere una Coppa del mondo ti dà carica, è il regalo più bello che ho avuto in carriera. Ho imparato tanto e provo a trasmetterlo in campo. Portare questa fascia è orgoglio, ho lavorato tanto e fin da quando sono arrivato qui provo a dare il massimo. Vincere il derby è sempre speciale".

