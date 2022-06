Inter: Lukaku a Milano, sono troppo contento

MILANO, 29 GIU - La seconda avventura all'Inter di Romelu Lukaku è iniziata presto, intorno alle 7, quando il centravanti belga è atterrato a Milano. La giornata milanese lo vedrà prima svolgere le visite mediche, quelle per l'idoneità al Coni e in seguito arrivare nella sede del club nerazzurro per mettere la firma sul contratto che lo legherà all'Inter (arriverà in prestito oneroso dal Chelsea). "Contento di tornare? Troppo contento", le sue prime parole all'arrivo a Linate. Poi sarà tempo di annunci ufficiali, mentre il giocatore tornerà a Milano nei primi giorni di luglio per iniziare la preparazione agli ordini di Simone Inzaghi.

