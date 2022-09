Inter: Marotta "Lukaku? Non so effetti esonero Tuchel"

MILANO, 07 SET - "Che effetto avrà l'esonero di Tuchel per la situazione Lukaku col Chelsea? È una notizia fresca, gli effetti non so quali saranno. Vogliamo assolutamente sfruttare l'apporto di Lukaku, alla fine stagione discuteremo con lui e col Chelsea. Non so se un cambio di allenatori comporti il fatto che sia automatica la riconferma, è difficile oggi pronosticarlo". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky prima della gara contro il Bayern Monaco. "Le scelte di Inzaghi? C'è un tour de force, è giusto che l'allenatore scelga la squadra più adatta. Queste scelte potrebbero apparire che non hanno una logica, ma presuppongono che abbia coraggio, questo è importante - ha aggiunto -. Skriniar? È una parte importante del nostro gioco, faremo di tutto per tenerlo con noi. La volontà del giocatore è determinante, ma ci sono i presupposti per essere ottimisti".

