Inter: Marotta, per fascia capitano servono valori

MILANO, 09 FEB - "Dentro la fascia da capitano ci sono dei valori come l'appartenenza e l'amore per il club che devono essere recepiti da chi la porta. Se uno questi valori non li recepisce, non può essere candidato a portarla". Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a margine della presentazione del libro "Società sportiva 2030" parlando anche della situazione della fascia da capitano dei nerazzurri dopo la vicenda legata a Milan Skriniar. "Appartenenza e amore per il club, insieme a tutto un insieme di altre situazioni - ha aggiunto Marotta -, sono fondamentali per essere buoni capitani. Ottimista sui rinnovi di Bastoni e Calhanoglu? Sempre, sempre...".

