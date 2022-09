Inter: Marotta, proprietà inamovibile su Skriniar

MILANO, 03 SET - "È stato un mercato molto difficile, dovevamo coniugare l'esigenza di mantenere solida l'azienda e competitiva la squadra. La proprietà ha inciso nel momento in cui sono arrivate le richieste, è stata irremovibile nel momento per Skriniar": lo racconta l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, a Dazn poco prima del fischio d'inizio del derby di Milano. "Con Ausilio e Baccin abbiamo creato e finalizzato le opportunità che volevamo. Alcune sono andate in porto, altre no, ma questo fa parte del calciomercato e quindi la valutazione è positiva", spiega il dirigente nerazzurro. E oggi c'è la partita più attesa della stagione, il derby. "Sappiamo quanto vale, va considerato il contesto, il pubblico, non la posizione in classifica. Le emozioni sono tante - spiega - in un contesto di calendario fitto e di grandi impegni, ma i grandi club sono abituati ad affrontarne tanti".

