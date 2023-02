Inter, Mkhitaryan: "Vincere 2 derby è stata una gioia pazzesca"

ROMA, 17 FEB - "Vincere due derby in 18 giorni è una cosa pazzesca, volevamo vincerli entrambi: il primo voleva dire conquistare la Supercoppa italiana. Con la fiducia acquisita in quella partita, ci siamo buttati sul derby di campionato: eravamo prontissimi, giocavamo in 'casa' con i nostri tifosi e abbiamo di nuovo dimostrato che meritavamo di vincere. Le sensazioni sono veramente incredibili e siamo contenti che Milano sia nerazzurra". Così il centrocampista dell'Inter, Henrih Mkhitaryan, intervistato nel programma 1 vs 1, in onda da oggi su Dazn. "I primi critici siamo noi stessi, sapevamo dove avremmo potuto migliorare a inizio stagione, ci siamo parlati e capiti - aggiunge -. Alla fine non importa cosa sia successo all'inizio, l'importante è cosa possiamo fare. Non vi rivelerò tutti i segreti, però ci sono stati momenti di confronto nello spogliatoio, ma quello che è successo rimane lì, perché siamo una famiglia e in famiglia può succedere di tutto. L'importante è che ci siamo parlati e accordati su come andare avanti, lottando per questa maglia. In campionato ci sono ancora 17 partite, tutto è possibile. Lotteremo sempre". "Sono molto triste che Skriniar lascerà questa squadra e andrà al PSG, ma devo solo accettare la sua scelta, perché è la sua carriera e lui è responsabile delle proprie scelte - fa notare -. Devo solo ringraziarlo di aver giocato sei mesi con me e dei cinque che giocheremo ancora. La fascia di capitano non significa tanto, lui meritava quella fascia, ma adesso ce l'ha Lautaro e comunque il nostro capitano rimane Handanovic. Skriniar è un giocatore fortissimo anche senza fascia". "Il mio idolo è sempre stato Zidane, a lui ruberei la visione di gioco e la tecnica. Barella resta il talento di maggior prospettiva che conosco - sottolinea -. Sogno di vincere il 20/o scudetto con l'Inter e prometto che, se dovesse accadere, canterò una canzone di Albano".

