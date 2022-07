Inter: Onana, essere all'Inter per me è il top

MILANO, 01 LUG - "Sono molto felice di far parte di questo grande club, di questa famiglia che è una grande istituzione. Essere qui per me è il top e speriamo in futuro di poter raggiungere traguardi importanti". Sono le prime parole di Andrè Onana, nuovo portiere dell'Inter, intervistato da Inter Tv dopo l'ufficialità dell'accordo. "Ho parlato con Eto'o diverse volte, mi ha sempre detto che l'Inter è perfetta per me. Per questo quando ho saputo dell'offerta non ho mai avuto dubbi - ha proseguito il portiere ex Ajax -. L'Inter ha sempre avuto buoni portieri, tra i quali quello che gioca attualmente. Sono tranquillo, è una grande sfida e il tempo dirà se sarò riuscito a vincerla. Ma sono molto fiducioso". "Un messaggio ai tifosi? So che la stagione non è stata quella che ci aspettavamo, soprattutto l'ultima partita in cui non siamo riusciti a diventare campioni, ma le prossime saranno migliori. Lotteremo per vincere tutto, qui e in Europa, perché questa squadra merita tutto il meglio e con i giocatori che ci sono dobbiamo pensare in grande. Quindi abbiate fiducia in noi", ha concluso.

