Inter: tutto esaurito a San Siro per la partita contro la Roma

MILANO, 30 SET - L'Inter potrà contare anche sulla spinta del pubblico di San Siro nella sfida contro la Roma di domani. Come reso noto dal club nerazzurro, infatti, lo stadio Meazza sarà tutto esaurito per il match delle 18 contro i giallorossi dell'ex José Mourinho: tutti i biglietti, infatti, sono stati venduti, nessuna disponibilità residua di tagliandi, dunque le biglietterie dello stadio resteranno chiuse. "In virtù della straordinaria affluenza l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 16", ha spiegato il club nerazzurro, in una nota.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA