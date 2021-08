Lele Oriali non fa più parte dell’Inter: il club comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale.

