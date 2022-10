Intervista a Caniglia, braccio destro di Pelligra e anche lui di origini siciliane: «Così è nato il progetto Catania Ssd»

L'uomo che amministra in Italia il businnes di Ross Pelligra, colui che fa i conti sul modo di investire e rilanciare non solo sul calcio, ha origini e cuore siciliano. Quando Giovanni Caniglia parla della sua terra si emoziona: «Catania la vivo nei ricordi di mamma, che era originaria di Floridia. Parlava dell'Etna, del mare, dell'estate, del cibo, del modo di vivere. Adesso che sono tornato qui, dopo quasi 50 anni è come se i miei cari fossero accanto a me. Tutte quelle istantanee mi ritornano accanto. E mi sento vivo».

Pubblicità

Scene da accostare a “Nuovo Cinema Paradiso” ma che sono una dolce, splendida realtà per il componente del Cda del Catania Ssd: «Sono ad del Pelligra Group in Italia. C'è la holding, sotto c'è la Pelligra Sport Entarteinment Italia, quindi le realtà nazionali come il Catania e la Pall. Varese».

La storia che l'ha portata a lavorare a Catania è curiosa.

«Ho conosciuto Pelligra nel 2018, avevo accettato l'incarico di segretario generale e ad della Camera di commercio di Melbourne, ovvero l'entità più grande che porta investimenti dall'Australia in Italia. Pelligra stava già investendo all'estero e voleva farlo pure in Italia. Fin dal primo giorno...

L'INTERVISTA COMPLETA SUL GIORNALE IN EDICOLA

OPPURE ACQUISTA QUI UNA COPIA DIGITALE

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA