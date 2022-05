Inzaghi "ci credo, nel calcio tutto è possibile"

ROMA, 15 MAG - Inzaghi ci crede ancora: "Manca una partita - ha detto - a me è successo di essere in ritardo di due punti e quindi sin quando non è finita ci dobbiamo credere. A volte nel calcio può succedere di tutto". Nessuna fatica dopo la Coppa Italia: "Grande gara preparata in due giorni: i ragazzi sono stati bravissimi a organizzare una partita che si sta giocando la salvezza. Ho davvero una squadra di grandi professionisti". Un po' di paura: "Il Cagliari sta lottando- ha detto- ed è riuscito a riaprire la gara. Ma la squadra ha mantenuto la calma e rimesso le cose a posto". Rimpianti? "Non ce ne sono, ogni squadra raccoglie quanto merita".

