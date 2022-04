Inzaghi, Inter ha mezzi per vincere qualsiasi gara

MILANO, 08 APR - "Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro prosieguo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona. "Contro la Juventus è stata una vittoria importantissima sotto tutti i punti di vista perché l'abbiamo ottenuta contro una squadra molto forte in uno scontro diretto - ha sottolineato Inzaghi - è un successo che ci permette di rimanere attaccati alle prime e di giocarci questo finale di stagione nel migliore dei modi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA