Inzaghi, la mia Inter gioca bene e si diverte

MILANO, 29 OTT - "Si stanno divertendo i ragazzi e ci stiamo divertendo noi a vederli giocare. Stanno rientrando anche gli infortunati, manca solo Brozovic vediamo se riusciamo a portarlo a Torino": lo dice il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Dazn, dopo il successo per 3-0 sulla Sampdoria. "Abbiamo fatto le cose giuste durante la sosta. Sapevamo che ci aspettava un calendario non semplice - racconta Inzaghi - ma c'era tantissima speranza. Sapevamo che ci saremmo ritrovati, passava tutto per il lavoro e l'autostima. Dobbiamo continuare. Sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions ma ora dobbiamo contrarci sul campionato".

